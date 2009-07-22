Gegen den Trend

Das Schema F im internationalen Fußball sieht eigentlich anderes vor. Normalerweise kommt ein ausländischer Investor, will einen Klub kaufen, die Fans protestieren lauthals, und der böse Besitzer verkauft trotzdem. Die Fans von Notts County haben dieses Schema eindrucksvoll durchbrochen. Sie hatten den von vielen Fans beneideten Luxus, ihren Klub selbst zu besitzen. Nun haben sie ihre Anteile an Investoren verkauft und jubeln begeistert auf, wenn die neuen Besitzer in einem Akt von Größenwahn einen Trainer von Weltruhm als Sportdirektor in die Tiefen der englischen Fußballprovinz holen. Mitbestimmung und Verbundenheit mit dem Klub können eine Ingredienz des glücklichen Fanlebens offenbar nicht aufwiegen: Die Sehnsucht nach Erfolg.