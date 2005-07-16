Gegen EU-Budget

1,01 Prozent der Wirtschaftsleistung oder 111,4 Mrd. Euro sollte das Budget der Union nach Vorstellung des britischen EU-Vorsitzes betragen. Die Kommission hatte 112,6 Mrd. oder 1,02 Prozent vorgeschlagen. Österreich verlange gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden weitere Einsparungen, erklärte Finanz-Staatssekretär Alfred Finz. "Die Bundesregierung trägt den durch den Rat verabschiedeten EU-Haushaltsentwurf nicht mit", bekräftigte sein deutscher Kollege Caio Koch-Weser.



Die drei Länder hätten sich jedoch nicht durchsetzen können, weil Schweden und Frankreich aus dem Sechserklub für ein Prozent ausgebrochen seien, erklärte ein Diplomat. Großbritannien ist wegen seines EU-Vorsitzes zum Kompromiss verpflichtet. Hintergrund des Widerstands sei der Blick auf den EU-Finanzrahmen 2007 bis 2013. Bei den Verhandlungen dazu würden die Ein-Prozent-Gegner das Budget 2006 als Referenzwert ins Treffen führen, ist die Befürchtung.