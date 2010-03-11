Gegen "Morbus Bologna"

Die Demo verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Beim Parlament veranstalteten mehrere 100 Personen einen mehrminütigen Flashmob, rannten die Rampe hinauf und enthüllten ein Transparent mit der Aufschrift "Quo Vadis?".



Die Demonstranten schwenkten Transparente wie "Morbus Bologna. Widerstand schützt", "Burning University. Make Bologna History", "Fick die Uni, fick den Staat, fick Kapitalismus", "Finanzspritze gegen Bildungsgrippe", "Dichter und Denker statt Bachelor und Banker" oder einfach "Bologna stinkt". Dazu gab es Live-Musik von einem Lastwagen, Clowns tanzten um die zahlreich vertretenen Einsatzkräfte. Vor der Abschlusskundgebung sangen die Demonstranten dem Bologna-Prozess ein ironisch gemeintes Geburtstagsständchen.



Demonstranten auch aus dem Ausland



Aus dem Ausland reiste eine rund 300-köpfige italienische Delegation an, auch Schweizer Unis waren zahlreich vertreten. Auch einige Mittelbau-Vertreter österreichischer Unis mischten sich unter die Demonstranten.



Ring blockiert



Nach den Abschlusskundgebungen ist es zu einer rund 15-minütigen Blockade des Rings vor der Staatsoper gekommen. Circa 150 Personen blockierten tanzend und trommelnd den Ring, es kam zu kurzfristigen Wortgefechten mit Autofahrern. Die Polizei griff ein, als ein Einsatzfahrzeug ebenfalls blockiert wurde, einige Demonstranten wurden weggetragen, der Rest beendete kurz danach die Blockade freiwillig.