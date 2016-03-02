Gegendarstellung zum Gastkommentar "Der Fall Gernot Rainer"

Sie schreiben in der "Wiener Zeitung Online" unter der Überschrift "Der Fall Gernot Rainer", dass die Kommission des Wiener Krankenanstaltenverbandes, die darüber entschieden habe, dass ein Dienstverhältnis mit einem Arzt wegen mangelnder Identifikation mit den Gesamtinteressen der Stadt Wien und der Dienststelle nicht verlängert worden ist, unter anderem von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG) bestückt worden sei.

Diese Aussage ist unrichtig. Der ÖGB - GdG (nunmehr: younion_Die Daseinsgewerkschaft) ist und war in jener Kommission, die zu Vertragsverlängerungen von angestellten Ärzten Empfehlungen abgibt, nicht vertreten. Die GdG hat in diese Kommission kein Entsenderecht und hat an der Entscheidung über die von Ihnen beschriebene Nichtverlängerung eines Arztes daher in keiner Weise mitgewirkt.