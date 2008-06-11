Gehen EM-Karten der Arbeit vor?

Irene Holzbauer von der Arbeiterkammer Wien relativiert allerdings: Bei der Anordnung von Überstunden müsse eine Interessenabwägung stattfinden. Nur wenn die Überstunden absolut notwendig sind, um einen Schaden für das Unternehmen abzuwenden und auch nicht am nächsten Tag erledigt werden können, muss der Arbeitnehmer das Spiel sausen lassen.



Beim Urlaub ist es ähnlich. Auch hier werden die Interessen des Mitarbeiters gegen jene des Arbeitgebers abgewogen. Dabei wird das betriebliche Interesse von Unternehmen, auf die während der EM mehr Arbeit zukommt - wie etwa Gastronomiebetriebe -, laut Holzbauer in der Regel höher gewertet.



Bekommt der Arbeitnehmer keinen Urlaub, darf er keinesfalls eigenmächtig zu Hause bleiben. Es droht ihm sonst eine fristlose Entlassung.



Vorsicht ist auch geboten, wer das Spiel während der Arbeitszeit am Fernseher oder im Radio verfolgt. Hierfür braucht man die Zustimmung des Chefs, wenn fernsehen oder Radio hören am Arbeitsplatz nicht grundsätzlich erlaubt ist. In jedem Fall darf die Arbeit unter der Ablenkung nicht leiden.