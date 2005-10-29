Gehrer bleibt dabei

Massive Kritik am geplanten Hochschulgesetz 2005. | Verschränkung von PH und Uni nicht ausgeschlossen. | Wien. Trotz heftiger Kritik der Grünen und SPÖ hält Bildungsministerin Elisabeth Gehrer am Gesetzesentwurf, der eine Umbildung der Pädagogischen Akademien (Pädak) in Pädagogische Hochschulen (PH) vorsieht, fest. Wichtig sei zunächst, die PH "auf eine Augenhöhe mit den Unis" zu bringen, betonte Gehrer. Auch der Vorsitzende der Bundesleitungskonferenz der Pädaks Hans Schachl sprach sich für den Gesetzesentwurf aus: Wenn dieser nicht umgesetzt werde, würde die österreichische Pflichtschullehrer-Ausbildung "vom Status her" am letzten Platz in der EU bleiben. Dass sich die PH in den kommenden Jahren in Richtung Unis entwickeln könne, schloss Gehrer allerdings nicht aus. Vielleicht gebe es auch einmal für Pflichtschullehrer die Möglichkeit, Fachwissen an der Uni zu erwerben und Pädagogik an der PH. Die weiteren Schritte müsse man jedoch abwarten.