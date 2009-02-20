Geistreiches und Sinnloses

Die Kombination Oper-Künstler-Ballett spricht klar für Barbara Rett, die ihr Heimspiel gewohnt souverän absolvierte. Aber Fragen wie "Ist es etwas anderes, ob Sie als Lebensminister oder als Vizekanzler auf den Opernball kommen?" (Elke Winkens an Josef Pröll) oder "Ist dieser Abend etwas Besonderes für Sie?" (Alfons Haider an Margit Fischer) interessieren die Zuseher so brennend wie "Was ging nach dem verschossenen Elfmeter in Ihnen vor?". Hier könnte man straffen. Sowohl im Stadion als auch auf dem Tanzparkett ist die Menge an sinnvollen Fragen überschaubar.