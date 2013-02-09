Geiz ist geil...

Jetzt ist heraußen: es ist eine Union in die alle weniger

einzahlen, als sie herausbekommen. Gut haben sie verhandelt und drum lächeln

sie auch alle satt nach einer langen Nacht.



Eine Union des Geizes: alle mit dem ganz persönlichen

Rabatt, der daheim hergezeigt werden kann und hoffentlich zur Wiederwahl

verhilft. Geil..



Und insgesamt sind die Einnahmen bis 2020 niedriger als die

Ausgaben. Geiz ist eben geil.



Da die Europäische Union vertragsgemäß keine Schulden machen

darf, bleibt eigentlich nur eines: weniger ausgeben. Oder Schulden machen

lassen.



Gemeinden sind ideale Dienstleister. Wann immer die hohe

Politik einen Wahlkampfgag braucht machen die Gemeinden das Unmögliche möglich.

Irgendwo kann immer irgendwas eingespart werden und dann werden Wünsche wahr, die

schön auf Plakaten ausschauen. Man kann dabei ruhig an den Gratiskindergarten

denken...



Geld aus Brüssel war eigentlich immer noch die letzte

Hoffnung, wenn schon aus Wien oder der jeweiligen Landeshauptstadt nix mehr

ging. Und wenn das Europäische Parlament oder der Ausschuss der Regionen sich

nicht doch noch auf die Füße stellen wird diese Quelle ziemlich trocken sein.



Und wenn's eng wird dann schauen die Gemeinden durch die

Finger. Rund 40 Prozent des Budgets geht an das, was pompös GAP (Gemeinsame

Agrarpolitik) heißt. Und da wird es existenzgefährdend: rund 60 Prozent des

bäuerlichen Einkommens kommt aus Subventionen. Werden diese gekürzt, dann wird's

finster.



Die Grenzen der Beweglichkeit des EU-Budgets werden also

sehr eng sein. Und da nutzt es wenig, wenn mit dem nötigen Ernst die

Unantastbarkeit der kommunalen Autonomie betont wird. Im aktuellen Fall wird

doch niemand eine Gemeinde zwingen, die Wasserversorgung zu privatisieren. Da seien

Gott und Brüssel davor.



Aber wenn halt dann etwas gemeinsam mit der EU verwirklicht

werden soll, das Geld aber nicht so reichlich und so schnell daherkommt; dann

weiß man wenigstens, dass man das Wasser "fair und transparent" privatisieren

kann und muss.



Gemeindeautonomie her oder hin.