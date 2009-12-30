Gekünstelte Aufregung

Jammern brauchen die Kampfrichter über diese vermeintlich unfaire Interpretation aber nicht, es ist ihre Aufgabe, mit Sachverstand und Fingerspitzengefühl alle Aspekte abzuwägen und den Anlauf zu wählen, sicher nicht jene der Sportler. Andererseits hat die Aufregung um das vom Wetter geprägte Springen in Oberstdorf etwas Gekünsteltes. Die Weisheit, dass Skispringen eben ein Freiluftsport ist, hat zwar keinen besonders kreativen Gehalt, trotzdem ihre Gültigkeit. Und immerhin wurde diesmal zugunsten der Sicherheit und gegen die Rekordjagd entschieden. Eigentlich gar kein so schlechter Ansatz.