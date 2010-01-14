Geladene Gäste in der Schusslinie

Schon sehr bald ist klar, mit welchen der Teilnehmer Nagiller sympathisiert. Er schöpft seine Macht als Diskussionsleiter vollends aus - weshalb etwa Georg Zakrajsek, Generalsekretär der Interessengemeinschaft "Liberales Waffenrecht", äußerst spärlich das Wort erteilt wird. Das Einbruchsopfer Harald Serafin, Intendant der Seefestspiele Mörbisch, steht da schon öfter im Rampenlicht. Er wird aber auch stets unterbrochen. Als Einziger, der so lange reden darf, wie er will, gewinnt der Rechtsanwalt Georg Bürstmayr das Rennen um die Gunst Nagillers. Er ortet in jedem, der eine Waffe sein Eigen nennt, eine potenzielle Gefahr. Allein seiner Kontrahentin, der langjährigen Waffenbesitzerin Carmen Schranz, ist selbst der Diskussionsleiter nicht gewachsen. Wider jegliche soziale Regeln geht sie auf keinerlei Einwürfe ein, sondern betet in nicht enden wollenden Monologen ihren Pro-Waffen-Standpunkt herunter. Freilich - über Bewaffnung zum Selbstschutz lässt sich streiten. Über eine korrekt und geschickt geleitete Diskussion aber nicht.