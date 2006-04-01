Gelbe Engel für die Magyaren

Wien/Budapest. Die in Österreich bekannten gelben "Christophorus"-Notarzthubschrauber sind seit dieser Woche auch in Ungarn unterwegs. Die Flugrettung des staatlichen ungarischen Rettungsdienstes OMSZ setzt in Zukunft statt ihrer in die Jahre gekommenen russischen MI2-Helikopter auf Maschinen vom Typ EC 135 der HeliAir, einer Tochtergesellschaft der ÖAMTC-Flugrettung. Diese konnte sich bei der internationalen Ausschreibung zur Vergabe gegen sieben Konkurrenten durchsetzen. Bis Anfang 2007 werden insgesamt fünf Hubschrauber nach Ungarn geliefert.