Geld für Fälschung von Rubys Geburtsurkunde angeboten

Bedienstete des Meldeamts lehnte ab. | Mailand. Zwei italienischsprechende Männer, die sich in Begleitung eines marokkanischen Dolmetschers befanden, haben am 7. Februar einer Bediensteten des Einwohnermeldeamtes von Fkik Ben Salak Geld angeboten, wenn sie im Melderegister das Geburtsjahr von Karima El Mahroug, alias Ruby, von 1992 auf 1990 vordatiert. Das meldete am Donnerstag die italienische Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano". Das Blatt hatte zwei Korrespondenten in den marokkanische Geburtsort des Callgirls geschickt, nachdem die Anwälte des italienischen Regierungschefs angedeutet hatten, dass Ruby zur Zeit, als sie Kontakt mit Berlusconi hatte, schon volljährig gewesen und nur die Eintragung ins Geburtenregister erst nachträglich erfolgt sei.