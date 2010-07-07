Geld ist kein Maßstab

Zum Vergleich: BP verdient in guten Jahren 35 Milliarden Dollar, in schlechten 25 Milliarden - pro Jahr. Dieser Fonds ist für BP beherrschbar, sogar ein Klacks.



Das Ölleck, das täglich bis zu 60.000 Fass Öl ins Meer entlässt, zerstört dagegen Leben und Lebensgrundlage von Tieren und Menschen. An die Explosion der Bohrinsel, bei der elf Menschen ums Leben kamen, kann sich ohnehin fast niemand mehr erinnern. 50.000 Menschen kämpfen derzeit gegen die schlimmste menschengemachte Umweltkatastrophe seit Tschernobyl.



Was fällt BP dazu ein? Der Konzern besorgt sich Investoren, um so weiterarbeiten zu können wie bisher. Und den Börsen gefällt das, der Kurs steigt deutlich. Was ist ein toter Pelikan wert? Nichts, offensichtlich. Was ist BP wert? So viel, dass sich der britische Premierminister für den Konzern einsetzt.



Der Kapitalismus, wie wir ihn seit 1989 kennen, hat sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 diskreditiert. Der Umgang der Finanzwelt mit der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko aber nimmt ihm endgültig jede Legitimität. Die ungeheure Umweltzerstörung durch BP (oder dem Bohrinsel-Betreiber Transocean, der um nichts besser ist) soll nun messbar gemacht werden. Mit Geld. Mit vielen Milliarden Dollar soll alles wieder gut gemacht werden. Vermutlich kann dieser Verlust sogar steuermindernd geltend gemacht werden.



Diese Katastrophe ist entstanden, weil profitgetriebene Manager Risiken eingegangen sind, von denen sie keine Ahnung hatten. So war es auch bei der Finanzkrise. Die Rechnung bezahlen Menschen, die nichts damit zu tun haben; Fauna und Flora, die nichts davon ahnte. BP ist ein Menetekel für ein System, dessen einzige Messgröße das Geld ist. Geld kann man nicht essen, daher ist es egal, ob BP überlebt oder nicht. Entscheidend wird sein, ob dieses System, das auf Zerstörung fußt, die Kraft hat, sich zu verändern. Derzeit schaut es nicht danach aus.