Geld & Kunst

Kunst & Leidenschaft nennt sich ein neues Produkt der UNIQA-Versicherung, mit dem private Sammlungen ab einem Wert von 75.000 Euro versichert werden können.



"In einer fiktiven Verbrechensumsatzstatistik nimmt der Kunstdiebstahl nach Drogen- und Waffenhandel den dritten Platz ein", sagt UNIQA-Vorstand Johannes Hajek. Weltweit werden jährlich 60.000 bis 70.000 Kunstgegenstände gestohlen.



Bisher gab es die UNIQA-Kunstversicherung nur für Ausstellungen in Museen und Galerien, die Ausweitung auf private Sammlungen soll jährlich 500 bis 1.000 neue - vermögende - Kunden bringen. Die Prämien betragen zwischen 3 und 3,5 Promille der Versicherungssumme. Versichert werden Gemälde, Skulpturen, alte Weine, Waffen, Musikinstrumente, Möbel, Kunstgegenstände aus Glas, Silber, Porzellan etc.



Die Objekte werden von Kunsthistorikerinnen bewertet und inventarisiert, alle zwei Jahre erfolgen Nachbewertungen. Die Versicherung bietet Schutz im Fall von Diebstahl, Bruch und Beschädigung und Vandalismus. Im Schadensfall vermittelt die UNIQA Restauratoren und trägt die Kosten für die Restaurierung. Weiters gibt es Gratis-Sicherheitstipps von Experten.



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