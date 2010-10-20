Geld stinkt und schweigt darüber

Für die Berliner Schaubühne hatte Volker Lösch versucht, Banker dazu zu gewinnen, an einem Projekt mitzuarbeiten und als Laiendarsteller dann auch auf der Bühne zu stehen. Doch bei den Männern und Frauen des Finanz-Sektors standen offenbar andere Überlegungen als Rampensehnsucht und die Gier nach Aufmerksamkeit im Vordergrund. Die Banker erwiesen sich als zu schweigsam. Es haben sich, so der Regisseur, nicht genügend Leute gefunden, die über das Leben im Bankgeschäft berichten können, dürfen oder wollen. Das Projekt wurde verschoben.



Der Regisseur zieht nun das eigentlich für die kommende Spielzeit geplante Stück "Lulu - Die Nuttenrepublik" mit Berliner Sexarbeiterinnen vor. Die Frauen, frühere und aktive Prostituierte, sind bereits gecastet. Ähnliche Schwierigkeiten wie bei den Bankern seien deshalb nicht zu erwarten. Das oft verpönte horizontale Gewerbe scheint also letztlich der wesentlich weniger anrüchige Beruf zu sein.