Geld-Tips von Experten

Der "Pensionscomputer" des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger errechnet auf Knopfdruck und kostenlos die künftige Pension.



Wem dieser Betrag zu wenig ist, kann sich gleich anschließend bei den Ständen der Versicherungen, Investmentgesellschaften, Börsen und anderen Finanzdienstleistern über die Möglichkeiten der privaten



Altersvorsorge erkundigen. Darüberhinaus bietet ein umfangreiches Seminarprogramm Information pur zum Thema Kapitalanlage in all ihren Formen.



Der eine oder andere wird vielleicht auch Gelegenheit haben, Börsen-Guru Heiko Thieme oder anderen "Stars" der Investmentszene die Hand zu schütteln und sich seinen persönlichen Geld-Tip zu holen.



Besondere Schwerpunkte bilden diesmal das Internet und die Steuerreform.



Die "Wiener Zeitung" wird auf der "Gewinn"-Messe beim Gemeinschaftsstand der Nürnberger Versicherung und der C-Quadrat AG in Halle 16 vertreten sein.