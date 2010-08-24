Geldstrafe für Söldnerfirma

Da das Unternehmen zu diesem Zeitraum für die US-Regierung arbeitete, war es diesem nicht erlaubt, Geschäfte mit feindlichen Ländern der USA abzuwickeln. Trotzdem bildete der Sicherheitsdienst etwa sudanesische Soldaten aus - obwohl das Land zum damaligen Zeitpunkt mit Sanktionen der USA belegt war. Eigentliches Aufgabengebiet der Firma ist der Personenschutz für US-Bürger im Irak und in Afghanistan.



Aufsehen erregte "Xe Services" bereits der Katastrophenhilfe nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005: Kosten, die angeblich durch Putzpersonal entstanden, entpuppten sich als Ausgaben für Prostituierte. Auch Hausmädchen-Outfits der Damen rechtfertigen diesen Betrug wohl nicht.



Zu trauriger Berühmtheit gelangte "Xe Services" jedoch 2007 nach einem Vorfall im Irak - im September erschossen fünf Mitarbeiter willkürlich 17 Zivilisten und verletzten etwa zwei Dutzend weitere schwer. Einen Grund für diese Attacke gab es nicht, ein Angriff von irakischer Seite wurde nie bestätigt.



Die US-Regierung verteidigt trotz der schweren Vergehen die relative Milde des Urteils: Die Firma habe "keine sicherheitsrelevante Technologie" exportiert und mit ihren Aktivitäten "nicht die nationalen Sicherheit gefährdet". Ein härteres Vorgehen wäre allerdings fatal für die USA, denn Sicherheitsfirmen für derartige Aufträge gibt es nicht wie Sand am Meer.



Die zu leistenden Zahlungen wurden von Xe bereits akzeptiert und die Firma versprach, die Ursachen der Verstöße aufzuspüren und zu eliminieren. Durch dieses Vorgehen soll weiterhin eine Zusammenarbeit zwischen US-Regierung und Xe Services möglich sein.