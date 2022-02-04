Gelsen fliegen auf Rot und Orange

Ein US-Forscherteam hat herausgefunden, warum Gelsen oft gar so lästig sind. Die kleinen Quälgeister stehen nämlich auf die Farben Rot, Orange, Schwarz und Cyan. Ob sie auf uns fliegen, hängt also sowohl von unserer Kleidung als auch der Hautpigmentierung ab, schreiben die Wissenschafter der University of Washington im Fachblatt "Nature Communications". Zudem helfen ihnen Gerüche, die Farben zu erkennen.



Bisher war man davon ausgegangen, dass es drei Anhaltspunkte gibt, die Mücken anlocken: Atem, Schweiß und die Hauttemperatur. "In dieser Studie haben wir einen vierten Anhaltspunkt gefunden: die Farbe Rot, die nicht nur auf der Kleidung, sondern auch auf der Haut eines jeden Menschen zu finden ist", erklärt der Biologe Jeffrey Riffell. Wobei der Farbton der Haut dabei keine Rolle spiele, denn "wir alle geben eine starke rote Signatur ab". Das Herausfiltern dieser attraktiven Farben in unserer Haut oder das Tragen anderer Kleidung könnte neben Repellents oder anderen Abwehrmitteln eine weitere Möglichkeit sein, Mückenstiche zu verhindern.



Eine große Rolle spielt dabei auch ein verräterisches Gas, das der Mensch ausatmet. "Moskitos scheinen Gerüche zu nutzen, um zu erkennen, ob etwa ein Wirt in der Nähe ist, den sie stechen können", erklärt Riffell. Riechen sie bestimmte CO 2 -Verbindungen, rege dieser Duft ihre Augen an, nach bestimmten Farben und anderen visuellen Mustern Ausschau zu halten, die mit einem potenziellen Wirt in Verbindung gebracht werden.

Für bessere Abwehrmittel