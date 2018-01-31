Gemeinsam gegen den IS

Die Beziehungen der Vereinigten Arabischen Emirate und Österreichs zeichnen sich durch eine enge Freundschaft aus. Sie sind von einem umfassenden Engagement, gegenseitigem Verständnis und einer ständig wachsenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit geprägt. Unsere beiden Länder genießen auch einen kulturellen Austausch zwischen den Menschen und eine zunehmende Konvergenz auf dem Weg nach vorne bei wichtigen internationalen Herausforderungen. Mit meinem aktuellen Besuch in Österreich hoffe ich Möglichkeiten zu identifizieren, um unsere Beziehungen zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern in einer Reihe von bilateralen und internationalen Fragen zu erweitern.



Weil wir gemeinsam wachsen und einander am Wohlstand des jeweils anderen teilhaben lassen, liegen natürlich auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen im Fokus. Österreich, mit seiner strategischen Lage in Europa, hoch entwickelter Infrastruktur und qualifizierter und gut ausgebildeter Menschen, hat Investoren aus der ganzen Welt viel zu bieten.

Kooperation zwischen den beiden Regionen verbessern

In gleicher Weise sind die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrer Erfahrung als globaler Knotenpunkt, in Bezug auf strategische Zukunftsausrichtung und als eine der dynamischsten Volkswirtschaften im Nahen Osten, ideal für internationale Geschäfte positioniert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Österreich die jeweils nächstliegenden Wirtschaftspartner im Nahen Osten und in Europa sind. Auch wenn die Business-to-Business-Beziehungen zwischen den beiden Ländern bereits florieren, sind wir davon überzeugt, dass noch mehr Potenzial vorhanden ist.



Bei unserem vergangenen gemeinsamen Treffen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das wir im November 2017 in Wien abgehalten haben, haben wir vereinbart, konkrete Projekte zu identifizieren, an denen in den kommenden Monaten gemeinsam gearbeitet werden soll. Wir begrüßen die Fortschritte, die wir seither gemacht haben, und wir freuen uns darauf, neue Wege zu finden, um die Wirtschaftstätigkeit zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter zu steigern. Wir fühlen uns auch verpflichtet, mit Österreich zusammenzuarbeiten, um die Kooperation zwischen unseren beiden Regionen zu verbessern.



Wenn Österreich in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union innehat, wird es die Arbeiten zu herausfordernden Fragen im Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit in der Welt, einschließlich des Kampfes gegen Radikalisierung und Extremismus, weiter vorantreiben.



Dies ist eine essenzielle Priorität der österreichischen Präsidentschaft und der Europäischen Union. Tatsächlich sehen wir in Europa eine sehr reale Sicherheitsbedrohung, die von den tausenden von Menschen ausgeht, die sich in Ländern wie Syrien, dem Irak und Libyen dem Da’esh (Islamischen Staat, Anm.) angeschlossen haben. Aber Extremismus ist eine globale Bedrohung, und trotz der jüngsten Fortschritte haben wir noch einen langen Weg vor uns.



Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass wir zusammenarbeiten, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Keiner von uns ist immun, und wir müssen weiterhin Extremisten sowohl im Bereich der Planung von Angriffen als auch auf dem Schlachtfeld bekämpfen. Wir schätzen das positive Engagement Österreichs im Bündnis der Nationen, die kooperieren, um Da’esh im Irak und in Syrien zu besiegen. Die globale Koalition im Kampf gegen den Da’esh ist ein wichtiges, kollektives Bündnis, bei dem alle Mitglieder eine Rolle spielen. Im Besonderen Österreichs humanitäre Hilfe und finanzielle Unterstützung zur Stabilisierung der von Da’esh befreiten Gebiete im Irak und in Syrien ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilität in unserer Region.

Stabilisierung der von Islamisten befreiten Gebiete

Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen ihrerseits aktiv die Stabilisierung der von Da’esh befreiten Gebiete und haben auch viel zur Bekämpfung von Extremisten im Cyberspace und in den Sozialen Medien getan, wo diese weiterhin versuchen, junge Köpfe zu rekrutieren. Durch unsere anhaltende Unterstützung moderater Stimmen im In- und Ausland geben die Vereinigten Arabischen Emirate den Millionen von Muslimen und anderen Menschen auf der ganzen Welt, die gegen den Extremismus vereint sind, eine Stimme. Gleichzeitig haben wir hart daran gearbeitet, die schrecklichen humanitären Folgen des Extremismus und Sektierertums in unserer Region zu mildern.



Wir schätzen auch die konstruktive Haltung Österreichs zum Friedensprozess in Nahost. Leider drohen die jüngsten Entwicklungen dort den internationalen Konsens über eine Zwei-Staaten-Lösung zu unterminieren.

Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern

Im Interesse größerer Stabilität im Nahen Osten sind wir der Ansicht, dass jegliche Maßnahmen, die den Fortschritt in dieser kritischen Frage untergraben könnten, vermieden werden sollten. Die europäischen Staaten haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Notwendigkeit eines endgültigen Friedensabkommens zwischen Israelis und Palästinensern zu lenken, und es ist von größter Wichtigkeit, dass sie ihre Bemühungen fortsetzen.



Dies sind einige der Schlüsselthemen, die ich während meines Besuchs mit unseren österreichischen Partnern erörtern werde, aber es ist nicht unsere Absicht, uns auf diese Bereiche zu beschränken. Ich möchte bekräftigen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate nach wie vor fest entschlossen sind, zukunftsorientiert mit Österreich zusammenzuarbeiten, um einen zielorientierten und umfassenden Fahrplan für das bilaterale und internationale Engagement zu erstellen.



Wir freuen uns auf eine weitere Kooperation, um die bereits enge Partnerschaft mit Österreich zu beschleunigen und unserer Freundschaft zu ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan ist Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Er trifft diesen Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz. Foto: VAE