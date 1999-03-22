Gemeinsam Radiohören

Österreich 1 ist unser Lieblingssender. Das ist sicher. Dennoch muß man manchmal flüchten. Beim Erklingen manch einer Signation sucht der Hörer fahrig nach der Fernbedienung: Die Verfasserin ist



eine Hörerin, die, um den morgendlichen Seelenfrieden zu bewahren, zum Beispiel dem durchpädagogisierten und -psychologisierten "Radio-Kolleg" entfliehen muß. Landet sie glücklich bei Blue Danube,



dann ist sie gerettet. Denn wenn sie Glück hat und es ist gerade 9.45 Uhr, dann ist gerade Englisch (Dienstag), Russisch (Donnerstag) oder Latein (Samstag) angesagt. Sehr angenehm zum Zuhören.



A propos Sprachen: Wieso gibt es im ORF-Radio eigentlich keine Nachrichten auf Türkisch und Serbokroatisch? Bei näherem Bedenken wäre wahrscheinlich Ö 3 der richtige Sender. Wenn Ö 3 zu genau



festgesetzten Zeiten zumindest eine Telegrammstil-Nachrichtenleiste in diesen beiden Sprachen bieten würde, könnte meine türkische Friseuse ihren gestrengen Vater vielleicht dazu überreden, daß sie



auch zu Hause ihren Lieblingssender hören darf. Der ORF soll insgesamt die Identität der Österreicher bestätigen. Da paßte es doch gerade gut dazu, wenn der ORF uns einladen würde, mit unseren



Gastarbeitern fünf Minuten am Tag gemeinsam radiozuhören. Ich würde auch gern "Auf Wiedersehen" und "Guten Morgen" in diesen Sprachen lernen. · Auf Russisch heißt "Poká!", ich hoffe Tanja und Gabor



von Russischkurs widersprechen nicht, sowas wie "Servus".