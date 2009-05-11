Gemüsestick statt Leberkäs-Semmel

Damit die Leistungskurve nicht rapide absinkt, sollten aber auch Frühstücksmuffel zumindest am Vormittag jausnen. Ein Krug mit Wasser oder kalorienarmen Getränken auf dem Schreibtisch erinnert an regelmäßiges Trinken. "Für richtige Ernährung in der Arbeit ist Planung alles", sagt Ernährungsexpertin Britta Macho. Ein Plan hilft, gezielt einzukaufen und nach dem Baukastenprinzip zu kochen. "Gibt es am Abend Reis, kann man gleich mehr machen und sich am nächsten Tag einen Salat mit Reis in die Arbeit mitnehmen", so Macho. Hat die Firma eine Kantine, rät Macho: "Kleine Portionen und öfters Salat statt Pommes bestellen."



Individuelle Tipps für Berufe vom Schichtarbeiter bis zur Sekretärin gibt der Ratgeber "Ernährung am Arbeitsplatz", der bei der Arbeiterkammer Niederösterreich oder online unter noe.arbeiterkammer.at erhältlich ist.