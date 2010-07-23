General Electric hebt Dividende an

Das wertete die Wall Street als Zeichen, dass der Industriegigant die schlimmsten Folgen der Finanzkrise überwunden hat: Der Kurs der GE-Aktie stieg um 3,6 Prozent. Nach zwei Jahren mit zurückgehenden Gewinnen hatte GE in der vergangenen Woche für das zweite Quartal einen Gewinnanstieg von 16 Prozent gemeldet und damit über den Erwartungen gelegen. (APA)