Generaldirektor legt Pläne für eigene Bausparkasse auf Eis und will Hypo

Noch im Verlauf des heurigen Jahres soll eine Entscheidung fallen, teilte BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner am Dienstag abend in der Bilanzpressekonferenz mit. Die Partnerschaft mit der Allianz



Elementar Versicherungs-AG kommt der BAWAG in dieser Hinsicht sehr entgegen, da die Allianz bereits Produkte der Hypo-Bausparkasse vertreibt, die zu 71% sechs österreichischen Hypos gehört. 25% plus



eine Aktie hält die Bayerische HypoVereinsbank, rund 4% die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV).



Die Kooperation mit der Refco-Gruppe, einem der führenden US-Brokerhäuser, soll laut Elsner einen zusätzlichen Ertrag von 30 Mill. Dollar bringen.



Wie Elsner weiter berichtete, habe die 1996 gegründete Direktbank easybank bereits 20.000 Kunden gewonnen. Für heuer wird der braek-even erwartet. Die Gründung einer Direktbank in Ungarn wurde



vorläufig zurückgestellt, interessanter seien im Moment Irland und Großbritannien.



"Der Eckzinssatz wird bei uns nicht unter 1% gehen", sagte Elsner zur aktuellen Zinssenkungsrunde der Banken. Mitte Mai werde die BAWAG bei den Sparzinsen "da und dort kleinere Korrekturen"



vornehmen, die Kreditzinsen seien bereits Ende Februar/Anfang März gesunken.



Wie die BAWAG bereits Ende des Vorjahres berichtete, wird die Dividende für das Geschäftsjahr 1998 von 10% auf 12% angehoben. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 4,6% auf 2,1 Mrd. Schilling, das



Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 12,6% auf 1,26 Mrd. Schilling. Das Wachstum der Bilanzsumme betrug 6,7% auf 267 Mrd. Schilling. Im ersten Quartal 1999 lag das Betriebsergebnis



"deutlich über 500 Mill. Schilling", sagte Elsner.