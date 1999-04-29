Generaldirektor legt Pläne für eigene Bausparkasse auf Eis und will Hypo

Die Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) hat ihre Pläne, eine eigene Bausparkasse zu gründen, auf Eis gelegt und will sich stattdessen an der Hypo Bausparkasse mehrheitlich beteiligen.
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Noch im Verlauf des heurigen Jahres soll eine Entscheidung fallen, teilte BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner am Dienstag abend in der Bilanzpressekonferenz mit. Die Partnerschaft mit der Allianz
Elementar Versicherungs-AG kommt der BAWAG in dieser Hinsicht sehr entgegen, da die Allianz bereits Produkte der Hypo-Bausparkasse vertreibt, die zu 71% sechs österreichischen Hypos gehört. 25% plus
eine Aktie hält die Bayerische HypoVereinsbank, rund 4% die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV).
Die Kooperation mit der Refco-Gruppe, einem der führenden US-Brokerhäuser, soll laut Elsner einen zusätzlichen Ertrag von 30 Mill. Dollar bringen.
Wie Elsner weiter berichtete, habe die 1996 gegründete Direktbank easybank bereits 20.000 Kunden gewonnen. Für heuer wird der braek-even erwartet. Die Gründung einer Direktbank in Ungarn wurde
vorläufig zurückgestellt, interessanter seien im Moment Irland und Großbritannien.
"Der Eckzinssatz wird bei uns nicht unter 1% gehen", sagte Elsner zur aktuellen Zinssenkungsrunde der Banken. Mitte Mai werde die BAWAG bei den Sparzinsen "da und dort kleinere Korrekturen"
vornehmen, die Kreditzinsen seien bereits Ende Februar/Anfang März gesunken.
Wie die BAWAG bereits Ende des Vorjahres berichtete, wird die Dividende für das Geschäftsjahr 1998 von 10% auf 12% angehoben. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 4,6% auf 2,1 Mrd. Schilling, das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 12,6% auf 1,26 Mrd. Schilling. Das Wachstum der Bilanzsumme betrug 6,7% auf 267 Mrd. Schilling. Im ersten Quartal 1999 lag das Betriebsergebnis
"deutlich über 500 Mill. Schilling", sagte Elsner.