Generali-Bank verfehlt Ziele

"Wir hatten trotz mengenmäßiger Verfehlung der Ziele ein gutes Jahr 2004", erklärte Bank-Vorstand Roman Sigmund. Man habe die Probleme bei der Einbettung der neuen Produkte unterschätzt.



Inzwischen habe es intensive Schulungen der Außendienstmitarbeiter und sonstigen Vertriebspartner gegeben - in Zukunft soll es daher besser laufen. Als neue Produkte bietet die Generali Bank unter anderem eine Verdienstausfallversicherung bei Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit an. Der Jahresüberschuss nach Steuern hat im Jahr 2004 minus 8 Mio. Euro betragen, der Turn-around - der eigentlich für 2006/2007 geplant war - werde nun erst 2007/2008 erwartet, sagte Walter Steidl, Generali-Finanzvorstand und Aufsichtsratchef der Generali Bank. Heuer soll sich das negative Ergebnis auf 6 Mio. reduzieren und 2006 auf minus 3 Mio. Euro. Einen Grund für einen Strategiewechsel sieht man trotz der Verzögerungen nicht. Der neue Generali-Vienna-Konzernchef Karl Stoss, der Dietrich Karner nachgefolgt ist, habe die Bank in ihren strategischen Überlegungen bestätigt.



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