Generali Bank will bis 2006 rund 70.000 Kunden betreuen

"Wir freuen uns auf 2004", sagte Vertriebsvorstand Gustav Dressler. Stand im Vorjahr die Komplettierung der Produktpalette im Vordergrund, so wird im kommenden Jahr der Fokus auf den Verkauf gerichtet: 20.000 Kunden werden angepeilt. Bisher wurden in den Aufbau der Direktbank, die ein umfassendes Produktspektrum vom Girokonto bis zum Fremdwährungskredit anbietet, 6,5 Mill. Euro investiert.



Wie bei anderen Direktbanken auch können bei der Generali Bank Geschäfte über Telefon und Internet abgewickelt werden. Ein wesentlicher Unterschied zu den Mitbewerbern ist allerdings die Möglichkeit der persönlichen Beratung durch die 2.400 Außendienstmitarbeiter der Generali-Gruppe. Für Mitte 2004 ist als Teil der Vertriebsoffensive die Eröffnung eines Finanzdienstleistungszentrums in der Wiener Innenstadt geplant.



Die Generali Bank will auch in Ungarn tätig werden. "Wir sind in der Konzeptionsphase", berichtete Walter Steidl, Aufsichtsratsvorsitzender der Generali Bank und Finanzvorstand des Hauptaktionärs Generali Holding Vienna AG, die 90% an dem Institut hält. Die restlichen 10% gehören der 3-Banken-Beteiligungs-GesmbH. Die Generali Bank hat derzeit 58 Mitarbeiter.



Für Fremdwährungskreditnehmer bietet die Generali Bank einen besonderen Service: Kursgewinne bzw. -verluste können tagesaktuell abgerufen werden. Aktiv beworben werden Kredite in fremden Währungen allerdings nicht, betonte Steidl.



http://www.generalibank.at