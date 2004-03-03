Genfer Trend zu "oben ohne"

Megatrend beim heurigen Genfer Automobilsalon: "Oben ohne" - Cabrios, soweit das Auge reicht. VW präsentiert nicht einfach einen Golf mit Klappdach, sondern ein schnittiges Gefährt, das überhaupt nicht nach dem Klassiker aussieht. Die offiziell noch als Concept C deklarierte Studie soll 2006 in Serie gehen. Den weltweit ersten Auftritt vor Publikum hat auch der Opel Tigra Twin Top, ein sportlich-kompaktes Zweisitzer-Cabrio-Coupé, ebenfalls mit versenkbarem Metalldach. Mercedes schickt die zweite Generation des erfolgreichen Roadsters SLK ins Rennen - mit Kopfraumheizung gegen Aufpreis.



Auch BMW setzt auf Frühlingsgefühle: die Münchne enthüllen den Mini oben ohne. Das Viersitzer-Cabriolet soll den rasant gestiegenen Absatz des Modells weiter auf Touren halten. Peugeot präsentiert weitere Varianten der beiden Trendsetter Cabrio-Coupe´s 206 CC und 307 CC und Chrysler klappt das Dach des PT Cruiser weg.