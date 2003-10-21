"Genießen, entspannen, konsumieren"

Für das Vorhaben möchte Karl Seitlinger, Wiener Tourismusdirektor, speziell in den EU-Beitrittsländern werben: "60% der zusätzlichen Nächtigungen sollten aus der EU-Erweiterung und dem erwarteten durchschnittlichen Wachstum im europäischen Städtetourismus kommen", sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz.



Peter Peer, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, fügte hinzu, der Trend zum Lifestyle-Tourismus sei unaufhaltbar. Ihm sei durch entsprechende Angebote Rechnung zu tragen. Was versteht Peer unter "Lifestyle-Tourismus"? "In vollen Zügen genießen, entspannen und konsumieren - Kultur genauso wie Essen und Wein von Topqualität", erläuterte Peer. Als Zielgruppe nannte er 25- bis 35-jährige, die es sich leisten können zu reisen. "Das Einkaufserlebnis auch sonntags ist dabei wesentlich", betonte Peer. Wiens Vizebürgermeister Sepp Rieder zeigte sich bezüglich einer weiteren Liberalisierung der Ladenöffnungzeiten "optimistisch", "wenn auch nicht am Sonntag". Um Wettbewerbsnachteile im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der Stadt zu verringern, solle etwa rasch ein Wiener Hauptbahnhof errichtet werden, so Rieder. Er sieht besonders großes Potenzial im Areal Hofburg, das sich derzeit unter seinem Wert verkaufe.