"Genug Zeit verplempert"

Deshalb bündeln nun die beiden Interessensvereinigungen ihre Kräfte. Zu diesem Zweck findet heute, Mittwoch, im Haus der Industrie die Enquete "Jung und Alt für ein nachhaltiges und generationengerechtes Pensionssystem" statt. Folgende Forderungen sollen dabei präsentiert werden:



* Länger arbeiten: Möglichst alle Schlupflöcher in den vorzeitigen Ruhestand sollen geschlossen werden, ein Anreizsystem für den Verbleib im Erwerbsleben soll aufgebaut werden. Derzeit gehen die Österreicher mit durchschnittlich 58 Jahren in Pension.



* Harmonisierung der Pensionssysteme der Landes- und Gemeindebeamten steht weiter aus.



* Möglichst rasche und ersatzlose Streichung der sogenannten Hacklerregelung.



* Abschaffung von Pensionsprivilegien wie sie etwa bei ÖBB oder Nationalbank weiter bestehen.



* Raschere Anhebung des Frauenpensionsalters.



* Bessere Rahmenbedingungen für den Aufbau einer zweiten und dritten Säule des Pensionssystems.



* Anpassung der Lebensverdienstkurve - mehr Geld für Junge, weniger für die Älteren.