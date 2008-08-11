Georgien: Russische Truppen besetzen Gori

Moskau bestätigt Vorstoß in Georgien



Russische Truppen sind von der abtrünnigen Region Abchasien aus nach Georgien einmarschiert. Dies berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Dadurch sollten demnach neue georgische Angriffe auf Südossetien verhindert werden.



Moskau bestätigte damit entsprechende Angaben des georgischen Innenministeriums. Nach offiziellen Angaben aus Tiflis drangen russische Truppen in die 40 Kilometer von Abchasien entfernte Stadt Senaki vor. Dutzende gepanzerte Fahrzeuge seien in der Stadt, die außerhalb einer Pufferzone an der Trennlinie zwischen Abchasien und Georgien liegt. (APA/Reuters/AFP)



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