Georgien: Russische Truppen besetzen Gori

Tiflis. Russische Truppen haben am Montag nach georgischen Angaben die Stadt Gori nahe der Grenze zu Südossetien besetzt. Die georgische Armee verstärke ihre Positionen in der Nähe von Tiflis, um die georgische Hauptstadt zu verteidigen, sagte der Leiter des georgischen Nationalen Sicherheitsrats, Alexander Lomaja. | Dossier: | Georgien - Analysen und Hintergrund
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Moskau bestätigt Vorstoß in Georgien
Russische Truppen sind von der abtrünnigen Region Abchasien aus nach Georgien einmarschiert. Dies berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Dadurch sollten demnach neue georgische Angriffe auf Südossetien verhindert werden.
Moskau bestätigte damit entsprechende Angaben des georgischen Innenministeriums. Nach offiziellen Angaben aus Tiflis drangen russische Truppen in die 40 Kilometer von Abchasien entfernte Stadt Senaki vor. Dutzende gepanzerte Fahrzeuge seien in der Stadt, die außerhalb einer Pufferzone an der Trennlinie zwischen Abchasien und Georgien liegt. (APA/Reuters/AFP)
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