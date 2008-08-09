Georgien verhängt Kriegsrecht

"Der Präsident wir den Zustand des Kriegsrechts in wenigen Stunden erklären", sagte der Sekretär des georgischen Nationalen Sicherheitsrates am frühen Samstag. "Russland hat den (Schwarzmeer-)Hafen Poti und die Militärbasis Senaki bombardiert. Wir denken, Russland hat begonnen, zivile und wirtschaftliche Infrastruktur zu bombardieren", sagte Kakha Loamaia.



Die russische Nachrichtenagentur Nowosti berichtet von schweren Kämpfen in der südossetischen Hauptstadt Zchinwali. Die Stadt soll weitgehend zerstört sein. Die anwesenden russischen Truppen, die nur über leichte Schusswaffen verfügten, wurden durch Artillerie-Einheiten und Panzer verstärkt.



Zweiter Brandherd Abchasien



Laut Berichten hat Georgien seine Truppenpräsenz an der Grenze zu der ebenfalls abtrünnigen Teilrepublik Abchasien deutlich erhöht. Ruslan Kischmarija, der Sprecher des abchasischen Präsidenten erklärte am Freitagabend, Abchasien rechne mit "Provokationen von der georgischen Seite".



(APA, Interfax, RIA/Nowosti)



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