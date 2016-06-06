Gerechtigkeit für die Knackwurst!

Wahrscheinlich gibt es nicht so viele Gelegenheiten, ein Nashorn zu verschicken. Also nicht in echt. Sondern als Emoji-Symbol am Smartphone. In Kürze gibt es nämlich zumindest die Möglichkeit, im Fall des Falles auch ein Rhinoceros zu versenden. Das Unicode-Konsortium, das die kleinen Symbole basierend auf Vorschlägen von Usern kreiert, hat 72 neue Bildchen veröffentlicht, die jetzt von Apple, Google und Co. umgesetzt werden. Darunter finden sich Motive, bei denen es überrascht, dass es sie noch gar nicht gegeben hat, wie etwa den Schmetterling. Manches ist dem Hang zur Genderneutralisierung geschuldet: So gibt es nun neben dem Weihnachtsmann auch eine Weihnachtsfrau. Ausgleichend dazu gibt es nun einen Prinz, bis dato hatte es nur eine Prinzessin gegeben. Und der bis jetzt diskriminierte Löffel hat auch zu seinem Recht gefunden und kann nun keck Messer und Gabel Konkurrenz machen.



Ohnehin widmet sich der Großteil der neuen Emojis der Kulinarik. Das beginnt bei neuen phallischen Gemüsen (endlich kann die überbeanspruchte Melanzani von einer Gurke abgelöst werden), geht über Croissant, Döner, Pancakes und Salatschüssel bis zum Whiskyglas. Glücklicherweise gibt es nun auch das passende Emoji, wenn man all diese Bildchen auf einmal verschickt hat: Den Mir-ist-so-übel-Smiley.



Als kleinen Bildungsauftrag gibt es nun erstmals auch Shrimps in einem Zustand Prä-Panier im Portfolio. Apropos Panier: Das Schnitzel wird weiterhin schmählich ignoriert. Nicht einmal eine Knackwurst gibt es. Wie kann man so ein Konvolut ernstnehmen bitte?