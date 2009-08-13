Gericht verbietet Kinderwunsch

Seit seinem Tod währte nun der Rechtsstreit, ob die künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Verstorbenen rechtlich zulässig sei. In Deutschland, wie auch in Österreich, verbieten die jeweiligen Embryonenschutzgesetze nämlich, dass jemand "wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines Verstorbenen befruchtet".



"Das Klinikum Neubrandenburg würde sich strafbar machen, wenn es der Frau die für eine künstliche Befruchtung zusammen mit dem Sperma eingefrorene Eizelle herausgibt", urteilte Michael Kücken von der 2. Zivilkammer. So will die Witwe beispielsweise mit dem Samen nach Polen reisen, um die dort legale Befruchtung vornehmen zu lassen.



Die Strenge der Regelung sieht Alfred Radner, Professor für Medizinrecht an der Universität Linz, in ethischen Bedenken begründet: "Es soll wohl verhindert werden, dass ein Kind ohne Vater aufwächst oder zu große Generationsunterschiede entstehen. Es wird aber viel diskutiert und somit sicher einiges in Bewegung kommen."



Die Kosten des Verfahrens (geschätzte 10.000 Euro) soll die junge Frau tragen. Ob sie in die nächste Instanz geht, ist noch nicht entschieden.