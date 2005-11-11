Gericom schreibt wieder schwarze Zahlen

Im Vergleichszeitraum des Vorjahrs gab es ein Minus von 960.000 Euro. Der Umsatz wurde auf 35,9 Mio. Euro nach 77,2 Mio. Euro mehr als halbiert. Durch die Restrukturierung konnte trotz des Umsatzrückganges das Bruttoergebnis von 3,1 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro verbessert werden.



Der operative Cashflow stieg nach 0,6 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro an. Gericom verfüge per 30. September über liquide Mittel in Höhe von 8,4 Mio. Euro und weise weiterhin keine Bankverbindlichkelten aus, heißt es in einer Aussendung von Gericom.



Auch die wesentlichen Bilanzkennzahlen wurden weiter optimiert. So stieg die Eigenkapitalquote von 53,4 Prozent im Vorquartal auf 58,5 Prozent.