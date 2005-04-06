Gescheiterte Vereinbarung

"Alle Aktivitäten, die auf eine Abspaltung einer Gruppierung von der FPÖ, auf eine Spaltung der Partei oder ihrer Übernahme (abzielen), sind gegenstandslos." "Im Interesse einer gedeihlichen Weiterentwicklung der FPÖ hat Kritik an den gewählten Mandataren in der Öffentlichkeit oder in den Medien zu unterbleiben." "Jörg Haider und Heinz Christian Strache sind bereit, die Partei gemeinsam zu führen. Beide werden sich daher dem Parteitag zur Wahl stellen. Wobei JH als BPO und HC Strache als GF-BPO zur Wahl stehen."



Das dreieinhalb Seiten lange Papier wurde von "HC." und "Hai" paraphiert. Die beiden vereinbarten ein Treffen für 4. April und die Bekanntgabe des Abkommens in einer Pressekonferenz. Beides fand statt: Haider fühlte sich aber nicht mehr an die Vereinbarung gebunden. Die Pressekonferenz fand auch statt: Inhalt war die Bekanntgabe der Gründung des BZÖ.



Siehe dazu auch im Amtsblatt der Wiener Zeitung:



Organisationsstatut der BZÖ



http://www.wienerzeitung.at/frameless/kundmachungen.htm?ID=M4&Menu=xoff&Titel=Statuten .