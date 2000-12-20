Geschenktipp

Tickets für eine Veranstaltung sind gern gesehene Geschenke. Wer sich aber nicht für ein bestimmtes Konzert oder Stück entscheiden kann (oder den Geschmack des Beschenkten nicht genau kennt), ist mit Gutscheinen von one Teleticket gut beraten. Die für eine breite Palette von Veranstaltungen - von Oper über Kabarett bis zum Ländermatch - einlösbaren Gutscheine sind unter 0699-77 777 Montag bis Sonntag zwischen 9.00 und 22.00 Uhr zu bestellen. Infos unter www.teleticket.at.