Geschichte lernen mit Heinz Fischer

"Ich habe mit diesem Projekt im wesentlichen zwei Absichten verfolgt", erklärte Fischer. Zum einen sei es ein Anliegen gewesen, der Zweiten Republik "Gerechtigkeit widerfahren zu lassen". Denn es



sei "fantastisch", wie dauerhaft die Auswirkungen der Lehren, die man aus 1945 gezogen habe, seien. Andererseits habe er der weitverbreiteten "nostalgisch degressiven Geschichtsbetrachtung"



einen Schritt entgegensetzen wollen.



Ausgangspunkt für die Idee dieser Edition waren ein Gespräche mit ORF-Generalintendant Gerhard Weis und Fischers Buch "Reflexionen", das auch die Geschichte der Zweiten Republik beinhaltet.



Aus den anfänglich geplanten zwei CDs sind letztendlich acht geworden. "Wenn die CD-Sammlung für Schulen oder Volkshochschulen nützlich sein kann, habe ich eine riesige Freude", betonte



Fischer abschließend.



Die Ö1-CD-Edition "Die Geschichte der II. Republik", erzählt von NR-Präsident Heinz Fischer, besteht aus 2 Teilen (Teil 1: 1945 bis 1972, Teil 2: 1973 bis 1999) mit insgesamt acht CDs und hat



eine Gesamtspieldauer von 8 Stunden und 48 Minuten. Sie ist um insgesamt 680 Schilling im ORF-Shop (Tel. 50170373) erhältlich.