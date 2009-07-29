Geschichte zum Anschauen

Genauso ging es auch im Film "Imperium der Päpste - Verschwörung im Vatikan" (am DienstagabendinORF2) zu: Gezeigt wurden Szenen aus dem Leben der Renaissance-Päpste, deren berühmtester Alexander VI. aus dem Hause Borgia war. Maximilian Schell moderierte, zwei Professoren erklärten das Ganze. Da all das sachlich kompetent und filmästhetisch tadellos gemacht war, wurde das übliche Niveau von TV-Geschichtsfilmen nicht unterboten - überboten allerdings auch nicht.