Geschmack im Frack?

Egal, wo die Kamera auch live on air geht, irgendwelche Adabeis finden sich immer, die glauben, sich unverzüglich posierend ins Bild drücken zu müssen. Das ist ungefähr wie jene kindliche Lust, einmal im Fernsehen zu sein, die auch jene haben, die frühmorgens zur Wetterkamera am Neusiedlersee aufbrechen, um dort für ein paar Sekunden gepflegt in die Kamera zu winken.



Aber es gibt auch unter Halbpromis echte Profis: Dass es Antal Festetic noch immer nicht zu dumm ist, sich im Frack mit einem Beobachtungsfeldstecher in der Hand für die Zeitung ablichten zu lassen, spricht nicht für seine Phantasie. Warum Barbara Rett noch immer ihre ORF-Interviews im ebenso unangebrachten wie distanzlosen Du absolviert (offenbar damit jeder sieht, welche tollen Kontakte sie in die Kulturszene hat) ist genauso eine offene Frage wie jene, ob uns Ioan Holaender fehlen wird. Vielleicht springt ja Alfons Haider als Grantler ein. Gute Anlagen hätte er.