Geschmacklos, aber hilfreich

Ziel sei eine Verbesserung der Versorgung mit Organen etwa durch europaweite Übernahme der österreichischen Widerspruchsregelung (nach der jedem Unfallsopfer Organe entnommen werden können, wenn dieses das nicht zu Lebzeiten untersagt hat), Optimierung der Verteil-Organisation, Werben um Lebendspenden. Hier ist die Politik ebenso gefordert wie bei der Unterbindung des Organhandels. Auch wenn sich der Medienwirbel als Eintagfliege entpuppen wird.