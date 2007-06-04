Geschmacklos, aber hilfreich

Die TV-Versteigerung einer Niere mit Nestroy-Ende ("is alles net wahr") war ein Höhepunkt der Geschmacklosigkeit. Ob das Motiv Senderreklame oder Verbesserung der Situation der auf eine Transplantation Wartenden war - der Schock hat eine europaweite Diskussion über ein für viele lebenswichtiges Problem angestoßen - so auch "im Zentrum" Sonntag in ORF 2.
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Ziel sei eine Verbesserung der Versorgung mit Organen etwa durch europaweite Übernahme der österreichischen Widerspruchsregelung (nach der jedem Unfallsopfer Organe entnommen werden können, wenn dieses das nicht zu Lebzeiten untersagt hat), Optimierung der Verteil-Organisation, Werben um Lebendspenden. Hier ist die Politik ebenso gefordert wie bei der Unterbindung des Organhandels. Auch wenn sich der Medienwirbel als Eintagfliege entpuppen wird.