Geschmacklos ins neue Jahr

Das neue Jahr ist noch keine Woche alt und hat schon einen Gewinner in Sachen "Bitte wie?". Auf der Seite "deathlist.net" wurde eine Liste von 50 bekannten Persönlichkeiten veröffentlicht, die im Jahr 2019 sterben werden. Angeführt wird die "Prophezeiung" von einer auf den ersten Blick nicht besonders riskanten Wahl, geht man allein nach dem Alter. An erster Stelle steht Schauspieler Kirk Douglas - er ist 102 Jahre alt. Es folgen Namen wie Olivia de Havilland (102, sie spielte noch mit Errol Flynn!), Prinz Philip (mit 97 ein Backfisch) oder Sängerin Doris Day (ewig junge 96). Unter ferner liefen sind aber auch Tina Turner, Michail Gorbatschow und Harry Belafonte zu finden.



Das ist natürlich eine zynische Geschmacklosigkeit, aber mitnichten eine Innovation. Das "Deathlist Komitee" tagt bereits seit 1987 jährlich. Und wenn man einmal über die Pietätlosigkeit hinwegsieht, muss man sagen: Gar nicht so schlecht für einen "Todeskandidaten", auf dieser Liste zu stehen. Denn bei der erbärmlichen Trefferquote des Komitees kommt die Wahl einer Lebensverlängerung gleich. Im ersten Jahr schaffte das morbide Ratespiel lediglich einen einzigen Treffer aus 31 Vorschlägen. Lange schaffte man es nicht über zehn Treffer - unter anderem, weil Queen Mum sich beharrlich konservierte -, im Vorjahr "erriet" man 17 von 50. Kirk Douglas wurde übrigens bereits zum dritten Mal auf Platz eins gehievt. Es wird ihm sicher eine Freude sein, dieser Liste ein weiteres Jahr den knochigen Finger zu zeigen.