Geschwätz und Radiokultur

Pornobertl / Tears 2 / Heli rutsch mir den Buckl runter / Mc Honda / Capu geh heim zu Mama weinen / Opa Fabian - Nachrichten aus dem All? Bassena-Tratsch? Oder einfach nur ORF Text Seite 666 vulgo Al & B-Free Chatbox Room B?



Es gilt Antwort 3. "Tschuldigung, habe mich vertippt und statt den Schlagzeilen auf 111 dreimal die 6 erwischt . . . am Mittwoch gegen 17 Uhr. Resümee: Man sollte, wenn man sonst nichts Blöderes zu tun hat, öfter herumspielen mit den Knöpferln; entdecken, was der Mitmensch so denkt, was ihn so lenkt und womit er sich öffentlich-rechtlich in schwatzhafter Weise entäußern kann. Selbstverständlich anonym. Es wird ja immer moderner, die Sau heraus zu lassen und dann auf feige Nuss zu machen.



Das offizielle Radioprogramm der letzten Woche? War ungarisch gefärbt. Hat für Vergnügen gesorgt, Nachdenklichkeit bewirkt und Betroffenheit erzeugt. Wir lauschten gebannt der eineinhalbstündigen Hörspielfassung von Sándor Márais "Glut" sowie dem Ligeti/Kurtag-"Zeit Ton" von Lothar Knessl; beides am Dienstag. Am Donnerstag rührte uns die Radiogeschichte von Stefan Raile mit dem Titel "1945" ans Herz und hat uns das "Gespräch", welches Peter Huemer mit sich selber . . . äh . . . mit Imre Kertesz führte, aus verschiedenen Gründen nachdenklich gestimmt. Dies alles und mehr auf Österreich 1.