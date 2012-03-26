Gesetz ist Gesetz

Wer hätte gedacht, dass es in einem Bundesland in Österreich ein Gesetz gibt, das jegliche Veranstaltungen am Karfreitag verbietet? Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Kärnten jenes Bundesland ist. Und wer hätte gedacht, dass solche Gesetze auch exekutiert werden? Der internationale Sportkalender pfeift halt auf Kärntner Landesgesetze, weshalb Österreich am 6. April ein Eishockey-Match gegen Weißrussland in Villach spielen soll. "Wir werden das Spiel nicht genehmigen", sagt der Bürgermeister. Das Gesetz sieht einen Strafrahmen von bis zu 10.000 Euro vor, wenn am Karfreitag irgendwas veranstaltet wird. "Wir spielen auf jeden Fall", sagt aber Eishockeyverbandschef Dieter Kalt. Und: "Wir haben das nicht gewusst." Kalt war über Jahrzehnte Bezirkshauptmann von St. Veit/Glan, trotzdem hat er das Gesetz nicht gekannt. Wer hätte das gedacht?