Gesicherte Stromversorgung wichtiger als günstige Tarife

In einer von der Elektrizitäs-Control GmbH (E-Control) in Auftrag gegebenen telefonischen OGM-Befragung bei 900 Haushalten und 600 Unternehmen wurden für die geringe Ambition zum Wechsel des Stromlieferanten unterschiedliche Argumente angeführt: Für die Haushalte erscheint der Wechselvorgang zu umständlich, die Einsparungen zu gering und es seien zu wenig Informationen vorhanden. Bei den Unternehmen werden als wichtigste Gründe mangelndes Interesse und zu geringe Einsparungen angeführt. Für über 50% der Befragten ist die Versorgungssicherheit am wichitgsten, gefolgt von günstigen Tarifen. Die E-Control werde in Zukunft ihr Informationsangebot - auch was die Versorgungssicherheit betrifft - intensivieren. Weitere Strompreissenkungen sind laut E-Control kaum mehr zu erwarten, nur die Netztarif sollen zum Teil noch gesenkt.



Informationen: Hotline 0810 810 224 zum Ortstarif, http://www.e-control.at