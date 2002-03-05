Gespür für Wachstum

Aufgrund starker Nachfrage konnte das Volumen dieses Fonds im vergangenen Jahr von 26,9 Mill. auf aktuell 84,3 Mill. Dollar gesteigert werden. Die Performance des am 1. August 2000 gestarteten Fonds betrug im Vorjahr minus 8,27% und im bisherigen Jahresverlauf 2002 etwa -7%.



Jundt Associates investiert für den Fonds in große US-Unternehmen, die zu den am schnellsten wachsenden zählen. "Wir sind nicht naiv und wissen, dass nicht alle Ideen realisiert werden", betonte Jundt bei einer Veranstaltung der VPM vor österreichischen Journalisten. Bei der Auswahl der Unternehmen lege man großen Wert auf das zukünftige Wachstumspotential. Einer seiner "Lieblinge" ist die US-Coffeeshop-Kette Starbucks, die erst vor kurzem in Österreich startete. Jundt ist beeindruckt von den Plänen des Unternehmens, pro Jahr etwa 1.200 neue Filialen zu eröffnen. Auch für die Einzelhandelskette Wal-Mart kann sich Jundt erwärmen: "Die hatten in über dreißig Jahren nicht ein einziges negatives Quartal."



http://www.vpm.at