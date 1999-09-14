"Gestalten und Verwalten" für menschengerechtes Wohnen

"Lebensqualität schaffen: Das ist unsere Aufgabe, für unsere Versicherten genauso wie für unsere Mieter", umreisst ÖBV-Generaldirektor Johan Hauf seine Vorstellung eines Unternehmens "mit



menschlichem Antlitz". Das bauliche Engagement der ÖBV sei vom klaren Bekenntnis zu hoher architektonischer Qualität geprägt.



In den vergangenen Jahren wurden Neubauprojekte stark forciert, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Dazu zählen der Bauherrenpreis der Architekten Österreichs, eine Auszeichnung für



zukunftsweisende und menschengerechte Architektur der Bezirksvorstehung des 1. Wiener Gemeindebezirks, ein Preis der Arbeiterkammer Tirol für beispielhafte Entwicklung in der baulichen und humanen



Gestaltung der Arbeitswelt und der Stadterneuerungspreis der Landesinnung Wien der Baugewerbe für Sanierung. Den MitarbeiterInnen der ÖBV-Immobilien sei es ein Anliegen, nicht anonyme



Wohnnutzflächen, sondern hochwertige, ästhetische Lebensräume und damit "ein wirkliches Zuhause zu schaffen", betont Hauf, "und das entspricht ganz dem Motto unserer Tätigkeit als Versicherungsverein



auf Gegenseitigkeit ,Von Mensch zu Mensch`".