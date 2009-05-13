Gesundheitssystem nahe der Sackgasse

Christian Euler, Chef des Hausärzteverbandes, sieht in E-Health, der elektronischen Vernetzung von Patientendaten, eine große Gefahr für das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und dem Arzt. Auch für den Datenschützer Hans G. Zeger ist klar, dass Patienten Ärzten weniger anvertrauen, wenn sie damit rechnen müssen, dass alles gespeichert und nicht nur an der Heilung, sondern mehr an den Gesundheitskosten orientierten Personen zugänglich gemacht werde. Zeger, sieht hier nicht nur den Datenschutz, sondern menschliche Grundrechte - auf Gesundheit und auf Wahrung der Privatsphäre - verletzt.



Für den Psychiater Andreas von Heydwolff ist in seinem Fach Vertrauen eine Grundbedingung für medizinischen Erfolg. Manche Patienten brauchten Jahre, um mit ihrem Arzt offen über alles zu reden. In anderen Ländern werde schon heftig über "opt out" diskutiert, die Möglichkeit für Patienten, mit ihren Daten aus einem elektronischen Datenpool auszusteigen.



Keine Kreativzeit mehr



Dass psychische Probleme enorm zunehmen, bestätigte die Psychiaterin Margot Schmitz. Der Verkauf von Benzodiazepinen (Schlaf- und Beruhigungsmitteln) sei deutlich gestiegen. Burn-out-Fälle, nicht nur unter Managern, sondern auch bei Verkäuferinnen, Lagerarbeitern und anderen Berufen häuften sich.



Wir seien in "eine freizeitlose Gesellschaft" geraten, in vielen geistigen Berufen fehle die "Kreativzeit" während der normalen Arbeitszeit, da in dieser ständig Administratives zu erledigen sei, zur eigentlichen Kreativarbeit komme man erst am Abend oder am Wochenende. Die gesundheitlichen Folgen eines solchen Umganges mit sich selbst seien absehbar.