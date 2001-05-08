Gewerkschaft gegen "teure Privatisierung"

Als bitteren Vorgeschmack auf Privatisierungsgelüste bei den ÖBB bezeichnet Eisenbahner-Gewerkschaftschef Wilhelm Haberzettl das Zurückstutzen des Wochenend-Busverkehrs in Wald- und Weinviertel. "Auf Leistungseinschränkungen beim Personen-Nahverkehr folgt eine Tariferhöhung." Dies ist für den Eisenbahnervertreter die logische Kausalität, sollte die von der Regierung angedachte ÖBB-Teilung in Infrastruktur und Absatz durchgedrückt werden. Zwei AGs müssten jeweils eigene Strukturen aufbauen, die viel Geld und rund 9.000 Arbeitsplätze kosten. Eine Abwärtsfahrt der Bahn wäre nicht aufzuhalten.