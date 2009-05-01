Gewerkschaft vereint gegen Sarkozy

Diese Einigkeit war tatsächlich einmalig - und der Grund dafür simpel: Die Stärke der gemeinsamen Protestbewegung, die seit Monaten anhält, speist sich nicht nur aus der Entschlossenheit ihrer Anführer und Teilnehmer, sondern vor allem aus deren Masse. 71 Prozent der Bevölkerung standen laut Umfragen hinter der nationalen Großdemonstration, der dritten in nur vier Monaten.



Den Gewerkschaften hatte sich am 1. Mai auch die Opposition angeschlossen. "Wir müssen kämpfen, damit wirklich jeder Arbeit hat", forderte die Sozialistin Ségolène Royal. Olivier Besancenot, Sprecher der Neuen Antikapitalisitschen Partei, rief zu weiteren Aktionen auf, um den Druck auf Politik und Arbeitgeber aufrecht zu erhalten.



In der gegenwärtigen globalen Wirtschaftskrise richtet sich die Wut der Franzosen ganz konkret gegen die eigene Regierung. Sie fordern mehr Maßnahmen gegen steigende Arbeitslosenzahlen und die sinkende Kaufkraft.