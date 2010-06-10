Gewerkschaften drohen mit Streik zur WM

Tausende WM-Touristen könnten unmittelbar betroffen sein, denn auch die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde würden sich nach Angaben der Gewerkschaften womöglich an dem Ausstand beteiligen und so den Fußball-Fans aus dem Ausland die Einreise erschweren.



Den Staatsbediensteten, zu denen auch Polizisten und Krankenschwestern gehören, geht es um eine höhere Bezahlung. Sollte es Ende kommender Woche keine Einigung in dem Konflikt geben, "bleibt uns keine andere Wahl, als Mitten während der WM zu streiken", sagte der Generalsekretär der Public Servants Association, Manie de Clercq. Auch 14 weitere Gewerkschaften drohten mit Ausständen.



Ein Regierungsberater spielte die Androhung herunter. "Es gibt keinen Grund, den Panikknopf zu drücken", sagte er.



(Reuters)