Gewinn über den Wolken

Die arabische Fluggesellschaft Emirates hat dank niedrigerer Kerosinkosten sehr gutverdient. Der Überschuss stieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2015/16 um fast zwei Drittel auf umgerechnet 775 Mio. Euro. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dubai mitteilte.

Die im Oktober 1985 gegründete Fluglinie verfügt heute über die größte Flotte von Superjumbo. Zur Zeit sind 67 Airbus A380 in Betriebm, weitere 73 sind geordert.

Aktuell hat Emirates einen täglichen Flug von Wien nach Bologna ins Programm aufgenommen.